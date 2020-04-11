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Температура підскочить до +20° – синоптики

Субота, 11 квітня 2020, 19:17
Температура підскочить до +20° – синоптики

У Вербну неділю, 12 квітня в Україні опадів не очікується, вдень повітря прогріється до 12-20° тепла.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі: 12 квітня - невелика хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5°; температура вдень - від 12 до 17° тепла, на заході місцями до +20°, а на високогір'ї Карпат та у горах Криму 4-8° тепла.

У Києві та Київській області завтра, 12 квітня - невелика хмарність, без опадів. Вночі у столиці заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-2°, температура вдень від 14 до 16° тепла. По області вночі заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі 0-5°, температура вдень 12-17° тепла.

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Нагадаємо: Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов по Києву та Київській області.

"Українська правда" у Threads

Теми: погодаКиївсвяткування
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