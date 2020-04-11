Температура подскочит до +20° - синоптики

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Суббота, 11 апреля 2020, 19:17

В Вербное воскресенье, 12 апреля в Украине осадков не ожидается, днем ​​воздух прогреется до 12-20° тепла.

Источник: Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали: 12 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5 °; температура днем ​​- от 12 до 17° тепла, на западе местами до +20°, а на высокогорье Карпат и в горах Крыма 4-8° тепла.

В Киеве и Киевской области завтра, 12 апреля - переменная облачность, без осадков. Ночью в столице заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-2°, температура днем ​​от 14 до 16° тепла. По области ночью заморозки на поверхности почвы и в воздухе 0-5 °, температура днем ​​12-17° тепла.

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Напомним: Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Киеву и Киевской области.

Темы: погода Киев празднования


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