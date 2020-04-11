Зеленський після візиту на передову: Військові живуть у червоному режимі

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Субота, 11 квітня 2020, 21:29

Президент Володимир Зеленський вперше за багато тижнів відвідав передові позиції український військових в зоні ООС.

Пряма мова: "Зараз наші військові живуть у так званому червоному режимі: обмежено пересування між містами та відрядження, вони користуються засобами захисту, постійно міряють температуру".

Деталі: Зеленський сказав, що через карантин спілкування обмежене, проте він особисто хотів побачити військових ЗСУ на Донбасі, які незважаючи на пандемію Covid-19, продовжуть нести службу.

Через епідемію коронавірусу треба думати про безпеку військових вдвічі більше, наголосив глава держави. За його словами, він переконався, що військово-мобільні госпіталі в зоні бойових дій готові надати всю необхідну допомогу. У частині, яку відвідав Зеленський, є мобільна ПЛР-лабораторія, пересувний хірургічний кабінет, пересувний рентген-комплекс та мобільний стоматологічний кабінет.

Нагадаємо: Володимир Зеленський за результатами візиту на передову заявив, що розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС, і що наразі триває робота над узгодженням нових ділянок.

Українська правда
Теми: Зеленський ООС коронавірус Covid-2019 Збройні сили


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