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Зеленский после визита на передовую: Военные живут в красном режиме

Суббота, 11 апреля 2020, 21:29
Зеленский после визита на передовую: Военные живут в красном режиме

Президент Владимир Зеленский съездил в первую за много недель командировку на передовые позиции украинских военных в зоне ООС.

Прямая речь: "Сейчас наши военные живут в так называемом красном режиме: ограничено передвижение между городами и командировки, они пользуются средствами защиты, постоянно измеряют температуру".

Детали: Зеленский сказал, что из-за карантина общение ограничен, однако он лично хотел увидеть военных ВСУ на Донбассе, которые несмотря на пандемию Covid-19, продолжают нести службу.

Из-за эпидемии коронавируса надо думать о безопасности военных вдвое больше, подчеркнул глава государства. По его словам, он убедился, что военно-мобильные госпитали в зоне боевых действий готовы оказать всю необходимую помощь. В части, которую посетил Зеленский, есть мобильная ПЦР-лаборатория, передвижной хирургический кабинет, передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет.

Напомним: Владимир Зеленский по результатам визита на передовую заявил, что разведение сил и средств помогло уменьшить количество обстрелов в зоне ООС, и сейчас идет работа над согласованием новых участков.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийООСкоронавирусCovid-2019Вооруженные силы
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