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Зеленський: Розведення допомогло зменшити обстріли, готуємо нові ділянки

Субота, 11 квітня 2020, 15:13
Зеленський: Розведення допомогло зменшити обстріли, готуємо нові ділянки
пресслужба президента

Президент Володимир Зеленський заявляє, що розведення сил і засобів допомогло зменшити кількість обстрілів у зоні ООС та повідомляє про роботу над узгодженням нових ділянок.

Джерело: Зеленський на ділянці розведення № 3 "Петрівське", повідомляє пресслужба президента

Пряма мова Зеленського: "Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки і щоб на землі Донбасу запанував мир".

Деталі: Президент відвідав передові позиції Збройних сил України в зоні ООС, зокрема побував на ділянці розведення № 3 "Петрівське".

Йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут контрольована та спокійна.

Крім того, Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідали меморіал загиблим пасажирам автобуса Златоустівка – Донецьк, який бойовики обстріляли з "Градів" 13 січня 2015 року. Внаслідок трагедії 12 пасажирів загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня важкості.

Крім того, Зеленський поклав квіти до пам’ятного знака Герою України, майору ЗСУ Андрію Жуку, який загинув у Волноваському районі на Донеччині у травні 2016 року, захищаючи побратимів від ворожої диверсійної групи.

Що передувало: 7 квітня заступник командувача операції Об’єднаних сил та представник України у підгрупі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи у Мінську Богдан Бондар повідомив, що сторони не змогли досягнути домовленостей щодо нового розведення військ на Донбасі ще на трьох ділянках.

Передісторія:

  • Під час зустрічі президентів "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року було погоджено, що на Донбасі має відбутися розведення військ ще на трьох ділянках.
  • Українська сторона в ТКГ запропонувала здійснити розведення в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселівки Другої та біля КПВВ "Гнутове".
  • Однак, як заявляв секретар РНБО Олексій Данілов, бойовики не хочуть відступати від зайнятих позицій на ділянках розведення військ, про яке було домовлено під час зустрічі президентів у "нормандському форматі".

Українська правда

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Теми: ЗеленськийРозведення силОб'єднані сили на Донбасі
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