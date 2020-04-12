Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Дніпропетровщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 58 осіб

Неділя, 12 квітня 2020, 00:02
На Дніпропетровщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 58 осіб

У Дніпропетровській області підтверджено 3 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка

Пряма мова: "На Дніпропетровщині на коронавірус за допомогою ПЛР-тесту вже перевірили 959 осіб. Усього в області виявили 58 випадків Covid-19. Сьогодні (11 квітня – ред.) хворобу діагностували у трьох осіб - з Дніпра, Новомосковська та Кам'янського".

Нагадаємо: В Одеській області зафіксували 10 нових хворих на Covid-19, серед них – двоє малолітніх дітей.

Теми: коронавірусДніпроCovid-2019епідемія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: