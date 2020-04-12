На Дніпропетровщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 58 осіб

У Дніпропетровській області підтверджено 3 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка

Пряма мова: "На Дніпропетровщині на коронавірус за допомогою ПЛР-тесту вже перевірили 959 осіб. Усього в області виявили 58 випадків Covid-19. Сьогодні (11 квітня – ред.) хворобу діагностували у трьох осіб - з Дніпра, Новомосковська та Кам'янського".

Нагадаємо: В Одеській області зафіксували 10 нових хворих на Covid-19, серед них – двоє малолітніх дітей.