На Дніпропетровщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 58 осіб

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Неділя, 12 квітня 2020, 00:02

У Дніпропетровській області підтверджено 3 нових випадки захворювання на коронавірусну інфекцію.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву голови обласної державної адміністрації Олександра Бондаренка

Пряма мова: "На Дніпропетровщині на коронавірус за допомогою ПЛР-тесту вже перевірили 959 осіб. Усього в області виявили 58 випадків Covid-19. Сьогодні (11 квітня – ред.) хворобу діагностували у трьох осіб - з Дніпра, Новомосковська та Кам'янського".

Нагадаємо: В Одеській області зафіксували 10 нових хворих на Covid-19, серед них – двоє малолітніх дітей.

Теми: коронавірус Дніпро Covid-2019 епідемія


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