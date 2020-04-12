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На Днепропетровщине количество больных Covid-19 выросло до 58 человек

Воскресенье, 12 апреля 2020, 00:02
На Днепропетровщине количество больных Covid-19 выросло до 58 человек

В Днепропетровской области подтверждено 3 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление председателя облгосадминистрации Александра Бондаренко

Прямая речь: "На Днепропетровщине на коронавирус с помощью ПЦР-теста уже проверили 959 человек. Всего в области обнаружили 58 случаев Covid-19. Сегодня (11 апреля - ред.) болезнь диагностировали у трех человек - из Днепра, Новомосковска и Каменского".

Напомним: в Одесской области зафиксировали 10 новых больных Covid-19, среди них - двое малолетних детей.

Темы: коронавирусДнепрCovid-2019эпидемия
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