На Львівщині зафіксували п’яту смерть пацієнта з коронавірусом
У Львівській області померла 75-річна жінка, у якої підтвердили коронавірусну інфекцію.
Джерело: повідомлення Львівської ОДА
Деталі: Це вже п’ятий летальний випадок в області. Про це повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.
Про позитивний результат тестування жінки стало відомо 10 квітня. Госпіталізували жінку до обласної інфекційної лікарні 7 квітня. Померла також мала супутні захворювання, зокрема захворювання серцево-судинної системи.
Що передувало: Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіка та 41 жінка.
У Львівській області на ранок 11 квітня зареєстрували 96 випадків зараження коронавірусом (5 осіб одужали).
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