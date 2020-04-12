На Львовщине зафиксировали пятую смерть пациента с коронавирусом

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 00:52

Во Львовской области умерла 75-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию.

Источник: сообщение Львовской ОГА

Детали: Это уже пятый летальный случай в области. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

О положительном результате тестирования женщины стало известно 10 апреля. Госпитализировали женщину в областную инфекционную больницу 7 апреля. Умершая также имела сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.

Во Львовской области на утро 11 апреля зарегистрировали 96 случаев заражения коронавирусом (5 человек выздоровели).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

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Украинская правда
Темы: коронавирус Львовщина


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