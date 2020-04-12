Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Львовщине зафиксировали пятую смерть пациента с коронавирусом

Воскресенье, 12 апреля 2020, 00:52

Во Львовской области умерла 75-летняя женщина, у которой подтвердили коронавирусную инфекцию.

Источник: сообщение Львовской ОГА

Детали: Это уже пятый летальный случай в области. Об этом сообщил и.о. директора департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации Андрей Васько.

О положительном результате тестирования женщины стало известно 10 апреля. Госпитализировали женщину в областную инфекционную больницу 7 апреля. Умершая также имела сопутствующие заболевания, в частности заболевания сердечно-сосудистой системы.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.

Во Львовской области на утро 11 апреля зарегистрировали 96 случаев заражения коронавирусом (5 человек выздоровели).

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Что будет с Украиной после коронавируса. Прогнозы советника Зеленского из Университета Сингулярности

Украинская правда
Темы: коронавирусЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: