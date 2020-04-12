У Житомирській області виявили 20 нових хворих на COVID-19

11 квітня на Житомирщині підтвердили 20 нових випадків зараження коронавірусом. Загалом в області зафіксували 94 інфікувань.

Джерело: повідомлення Житомирської ОДА

Дослівно: "Нові спалахи захворювання підтверджені у Бердичеві та Коростені, в яких діагноз COVID-19 зареєстрували у 16 осіб, у Житомирі у 2 осіб, і по одному в Овручі та Пулинах".

Деталі: Вірус виявили у 12 жінок та 8 чоловіків. Також захворіла 2-річна дитина.

Найстаршій хворій 81 рік. COVID-19 також підтвердили у 31-річної жінки та 32-річного чоловіка.

"Відзначимо, що коронавірус в області підтверджений у Житомирі, Малині, Бердичеві, Коростені, Коростишеві, Овручі, Пулинах, Новоград-Волинському, а також у Радомишльському, Коростишівському, Черняхівському, Житомирському районах", – йдеться у повідомленні.

Що передувало: Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 73 людини, з них 32 чоловіка та 41 жінка.

У Житомирській області на ранок 11 квітня зареєстрували 74 випадки зараження коронавірусом.

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