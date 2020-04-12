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В Житомирской области обнаружили 20 новых больных COVID-19

Воскресенье, 12 апреля 2020, 01:58
В Житомирской области обнаружили 20 новых больных COVID-19

11 апреля на Житомирщине подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зафиксировали 94 заражений.

Источник: сообщение Житомирской ОГА

Дословно: "Новые вспышки заболевания подтверждены в Бердичеве и Коростене, в которых диагноз COVID-19 зарегистрировали у 16 ​​человек, в Житомире в 2 человек, и по одному в Овруче и Пулинах".

Детали: Вирус обнаружили у 12 женщин и 8 мужчин. Также заболел 2-летний ребенок.

Самой старшей больной 81 год. COVID-19 также подтвердили у 31-летней женщины и 32-летнего мужчины.

"Отметим, что коронавирус в области подтвержден в Житомире, Малине, Бердичеве, Коростене, Коростышеве, Овруче, Пулинах, Новоград-Волынском, а также в Радомышльском, Коростышевском, Черняховском, Житомирском районах", – говорится в сообщении.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 73 человека, из них 32 мужчины и 41 женщина.

В Житомирской области на утро 11 апреля зарегистрировали 74 случая заражения коронавирусом.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусЖитомирская область
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