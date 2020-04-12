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Від COVID-19 вилікувались понад 400 тисяч осіб

Неділя, 12 квітня 2020, 03:17
Від COVID-19 вилікувались понад 400 тисяч осіб

Із 1 мільйона 771 тисячі заражених на коронавірус осіб одужали 402 тисячі людей. 

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Найбільше людей вилікувались у Китаї – майже 78 тисяч. В Іспанії понад 59 тисяч осіб одужали від COVID-19, в Німеччині – понад 57 тисяч, в Ірані – майже 42 тисячі, в Італії – понад 32 тисячі, у США – близько 31 тисячі та понад 26 тисяч у Франції. 

Водночас у всьому світі зареєстрували майже 109 тисяч летальних випадків у пацієнтів із підтвердженим коронавірусом. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: коронавірус
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