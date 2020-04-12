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От COVID-19 вылечились более 400 тысяч человек

Воскресенье, 12 апреля 2020, 03:17
От COVID-19 вылечились более 400 тысяч человек

С 1 миллиона 771 тысячи зараженных коронавирусом выздоровели 402 тысячи человек.

Источник: данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру

Детали: Больше всего людей вылечились в Китае – почти 78 тысяч. В Испании более 59 тысяч человек выздоровели от COVID-19, в Германии – более 57 тысяч, в Иране – почти 42 тысячи, в Италии – более 32 тысяч, в США – около 31 тысячи и более 26 тысяч во Франции.

В то же время во всем мире зарегистрировали почти 109 тысяч летальных случаев у пациентов с подтвержденным коронавирусом.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

Украинская правда
Темы: коронавирус
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