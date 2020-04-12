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Трамп запровадив режим стихійного лиха на всій території США

Неділя, 12 квітня 2020, 05:41
Трамп запровадив режим стихійного лиха на всій території США

Президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни.

Джерело: Fox News

Деталі: Для цього президент підписав відповідну декларацію. Останнім її подав штат Вайомінг, куди лише нещодавно дістався коронавірус. 

За словами заступника речника президента Джадда Діра, це вперше, коли стихійне лихо оголошується на всій території Сполучених Штатів. 

Як зазначив губернатор Вайомінга Марк Гордон, вказаний режим дасть змогу підготуватись і мобілізувати ресурси до того часу, коли вони знадобляться. 

Підписана декларація надає фінансування місцевій владі та громадським організаціям. 

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Нагадаємо:

  • За останніми даними, у США зафіксували 527 тисяч заражень. Вилікувались від вірусу більше 31 тисячі осіб. Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 20 500 осіб.

Українська правда

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Теми: СШАТрампкоронавірус
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