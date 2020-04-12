Трамп ввел режим стихийного бедствия на всей территории США

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 05:41

Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны.

Источник: Fox News

Детали: Для этого президент подписал соответствующую декларацию. Последним ее подал штат Вайоминг, куда только недавно добрался коронавирус.

По словам заместителя спикера президента Джадда Дира, это первый раз, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории Соединенных Штатов.

Как отметил губернатор Вайоминга Марк Гордон, указанный режим позволит подготовиться и мобилизовать ресурсы до того времени, когда они понадобятся.

Подписана декларация предоставляет финансирование местной власти и общественным организациям.

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Напомним:

  • По последним данным, в США зафиксировали 527 000 заражений. Вылечились от вируса больше 31 000 человек. Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 20 500 человек.

Украинская правда
Темы: США Трамп коронавирус


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