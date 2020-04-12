У США зареєстрували понад 20 тисяч летальних випадків від COVID-19
Неділя, 12 квітня 2020, 04:52
Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 20 500 осіб.
Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу
Деталі: Усього в країні зафіксували 527 тисяч заражень. Вилікувались від вірусу більше 31 тисячі осіб.
Традиційну сумну першість за числом смертей тримає Нью-Йорк. Там жертвами хвороби стали 6367 людей.
У інших штатах та містах від COVID-19 померли менше однієї тисячі людей.
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Нагадаємо:
- Із 10 по 11 квітня у США від коронавірусу померли більше 2 тисяч осіб. Це найбільша у світі кількість загиблих від епідемії протягом однієї доби.
- Адміністрація президента США повідомила, що для участі в брифінгах у Білому домі журналісти будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус.
- Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу.
Українська правда