У США зареєстрували понад 20 тисяч летальних випадків від COVID-19

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Неділя, 12 квітня 2020, 04:52

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 20 500 осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Усього в країні зафіксували 527 тисяч заражень. Вилікувались від вірусу більше 31 тисячі осіб. 

Традиційну сумну першість за числом смертей тримає Нью-Йорк. Там жертвами хвороби стали 6367 людей.

У інших штатах та містах від COVID-19 померли менше однієї тисячі людей. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Із 10 по 11 квітня у США від коронавірусу померли більше 2 тисяч осіб. Це найбільша у світі кількість загиблих від епідемії протягом однієї доби.
  • Адміністрація президента США повідомила, що для участі в брифінгах у Білому домі журналісти будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус.
  • Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірус США


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