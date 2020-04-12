У США зареєстрували понад 20 тисяч летальних випадків від COVID-19

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 20 500 осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Усього в країні зафіксували 527 тисяч заражень. Вилікувались від вірусу більше 31 тисячі осіб.

Традиційну сумну першість за числом смертей тримає Нью-Йорк. Там жертвами хвороби стали 6367 людей.

У інших штатах та містах від COVID-19 померли менше однієї тисячі людей.

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