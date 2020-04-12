Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У США зареєстрували понад 20 тисяч летальних випадків від COVID-19

Неділя, 12 квітня 2020, 04:52
У США зареєстрували понад 20 тисяч летальних випадків від COVID-19

Жертвами коронавірусу у Сполучених Штатах стали 20 500 осіб.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу

Деталі: Усього в країні зафіксували 527 тисяч заражень. Вилікувались від вірусу більше 31 тисячі осіб. 

Традиційну сумну першість за числом смертей тримає Нью-Йорк. Там жертвами хвороби стали 6367 людей.

У інших штатах та містах від COVID-19 померли менше однієї тисячі людей. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Із 10 по 11 квітня у США від коронавірусу померли більше 2 тисяч осіб. Це найбільша у світі кількість загиблих від епідемії протягом однієї доби.
  • Адміністрація президента США повідомила, що для участі в брифінгах у Білому домі журналісти будуть зобов'язані здавати тест на коронавірус.
  • Президент США Дональд Трамп стверджує, що наразі у країні випробовують десять ліків від коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: