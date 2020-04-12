Українців попередили про погіршення погоди: очікуються заморозки

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Неділя, 12 квітня 2020, 08:48

Найближчими днями очікується погіршення погодних умов в Україні.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій

Деталі: За даними Укргідрометцентру, вночі 12 квітня в Україні та 13 квітня на Лівобережжі - сильні заморозки (на поверхні ґрунту та в повітрі) 0-5° (ІI рівень небезпечності - помаранчевий).

При цьому вночі 14 квітня у східних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5°(І рівень небезпечності - жовтий).

Нагадємо: У Вербну неділю, 12 квітня в Україні опадів не очікується, вдень повітря прогріється до 12-20° тепла.

Українська правда
Теми: погода


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