Украинцев предупредили об ухудшении погоды: ожидаются заморозки

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 08:48

В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий в Украине.

Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Детали: По данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на Левобережье - сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).

При этом ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (уровень опасности - желтый).

Напоминаем: В Вербное воскресенье, 12 апреля в Украине осадков не ожидается, днем ​​воздух прогреется до 12-20 ° тепла.

Украинская правда
Темы: погода


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