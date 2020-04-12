Украинцев предупредили об ухудшении погоды: ожидаются заморозки
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Воскресенье, 12 апреля 2020, 08:48
В ближайшие дни ожидается ухудшение погодных условий в Украине.
Источник: сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
Детали: По данным Укргидрометцентра, ночью 12 апреля в Украине и 13 апреля на Левобережье - сильные заморозки (на поверхности почвы и в воздухе) 0-5° (II уровень опасности - оранжевый).
При этом ночью 14 апреля в восточных областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (уровень опасности - желтый).
Напоминаем: В Вербное воскресенье, 12 апреля в Украине осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 12-20 ° тепла.
Украинская правда
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