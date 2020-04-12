Коронавірус в Україні: за добу виявили 266 нових хворих

Станом на ранок неділі, 12 квітня в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Центр громадського здоров’я України у Facebook

Дослівно: "Протягом 11 квітня отримано 266 повідомлень про нові підтверджені випадки за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України та обласних лабцентрів. На амбулаторному лікуванні 1 504 пацієнта. Усього госпіталізовано 1 100 осіб, з них 48 дітей".

Деталі: Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 174 випадки (8 одужали);

Волинська обл. — 71 випадок (2 одужали);

Дніпропетровська обл. — 58 випадків (5 одужали);

Донецька обл. — 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. — 74 випадки;

Закарпатська обл. — 82 випадки (3 одужали);

Запорізька обл. — 83 випадки (10 одужали);

Івано-Франківська область — 291 випадок (12 одужали);

м. Київ — 416 випадків;

Київська обл. — 159 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. — 118 випадків;

Львівська обл. — 111 випадків (6 одужали);

Луганська обл. — 3 випадки;

Миколаївська обл. — 2 випадки;

Одеська обл. — 63 випадки;

Полтавська обл. — 25 випадків;

Рівненська обл. — 119 випадків (3 одужали);

Сумська обл. — 73 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. — 243 випадки (3 одужали);

Харківська обл. — 11 випадків;

Херсонська обл. — 31 випадок;

Хмельницька обл. — 19 випадків (3 одужали);

Черкаська обл. — 99 випадків (1 одужав);

Чернівецька обл. — 432 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. — 9 випадків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 83 людини, з них 40 чоловіків та 43 жінки. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (85,5%).

Загалом 89 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: станом на ранок суботи, 11 квітня МОЗ повідомляв про 308 нових випадків коронавірусної хвороби.