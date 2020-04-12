Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 266 новых больных

По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля в Украине подтверждены 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: Центр общественного здоровья Украины в Facebook

Дословно: "В течение 11 апреля получено 266 сообщений о новых подтвержденных случаях по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабцентров. На амбулаторном лечении 1504 пациента. Всего госпитализированы 1100 человек, из них 48 детей".

Детали: В общем случаев подтверждено:

Винницкая обл. - 174 случая (8 выздоровели)

Волынская обл. - 71 случай (2 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 58 случаев (5 выздоровели)

Донецкая обл. - 11 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. - 74 случая;

Закарпатская обл. - 82 случая (3 выздоровели)

Запорожская обл. - 83 случая (10 выздоровели)

Ивано-Франковская область - 291 случай (12 выздоровели)

Киев - 416 случаев;

Киевская обл. - 159 случаев (9 выздоровели)

Кировоградская обл. - 118 случаев;

Львовская обл. - 111 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл. - 3 случая;

Николаевская обл. - 2 случая;

Одесская обл. - 63 случая;

Полтавская обл. - 25 случаев;

Ровенская обл. - 119 случаев (3 выздоровели)

Сумская обл. - 73 случая (2 выздоровели)

Тернопольская обл. - 243 случая (3 выздоровели)

Харьковская обл. - 11 случаев;

Херсонская обл. - 31 случай;

Хмельницкая обл. - 19 случаев (3 выздоровели)

Черкасская обл. - 99 случаев (1 выздоровел)

Черновицкая обл. - 432 случая (21 выздоровел)

Черниговская обл. - 9 случаев.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 83 человека, из них 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (85,5%).

В общем 89 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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Напомним: по состоянию на утро субботы, 11 апреля Минздрав сообщал про 308 новых случаев коронавирусной болезни.