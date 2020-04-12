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МОЗ з'ясовує, чому на Івано-Франківщині найбільше смертей від COVID-19

Неділя, 12 квітня 2020, 10:10
Віктор Ляшко

Найбільше летальних випадків від коронавірусної хвороби зареєстровано в Івано-Франківській області.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "Найбільше смертей зареєстровано в Івано-Франківській області.

Вчора там закінчила працювати наша команда з МОЗ, яка розглядала всі ці випадки. Сьогодні нам будуть представлені результати, і завтра на брифінгу ми розкажемо результати поїздки команди до Івано-Франківської області, плюси й мінуси діяльності системи охорони здоров'я в цій області".

Деталі: Водночас він не назвав кількість померлих на Івано-Франківщині та в інших регіонах України.

За словами Ляшка, на сьогоднішній день коефіцієнт летальності від COVID-19 в Україні становить 3%.

Випадки смертей від коронавірусної хвороби зареєстровані у 18 областях України.

У віковій структурі померлих переважають особи віком 50 років, вони становлять 85,5% випадків. При цьому 65% серед усіх померлих – люди, старші 60 років.

Головний санлікар наголосив, що 82% померлих, у яких було виявлено коронавірус, мали супутні захворювання, зокрема, серцево-судинні, цукрових діабет, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Довідка: Згідно зі статистикою МОЗ, станом на 12 квітня в Івано-Франківській області зареєстровано 291 випадок захворювання на COVID-19. Найбільше зареєстрованих випадків у Чернівецькій області (432) та у місті Києві (416).

Загалом, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусІвано-Франківська областьМОЗ
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