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Минздрав выясняет, почему на Ивано-Франковщине больше всего смертей от COVID-19

Воскресенье, 12 апреля 2020, 10:10
Виктор Ляшко

Больше всего летальных случаев от коронавирусной болезни зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "Больше всего смертей зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

Вчера там закончила работать наша команда из Минздрава, которая рассматривала все эти случаи. Сегодня нам будут представлены результаты, и завтра на брифинге мы расскажем результаты поездки команды в Ивано-Франковскую область, плюсы и минусы деятельности системы здравоохранения в этой области".

Детали: В то же время он не назвал количество умерших в Ивано-Франковской и в других областях Украины.

По словам Ляшко, на сегодняшний день коэффициент летальности от COVID-19 в Украине составляет 3%.

Случаи смертей от коронавирусной болезни зарегистрированы в 18 областях Украины.

В возрастной структуре умерших преобладают лица в возрасте 50 лет, они составляют 85,5% случаев. При этом 65% всех умерших – люди старше 60 лет.

Главный санврач подчеркнул, что 82% умерших, у которых был обнаружен коронавирус, имели сопутствующие заболевания, в частности, сердечно-сосудистые, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек и легких.

Справка: Согласно статистике Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Ивано-Франковской области зарегистрирован 291 случай заболевания COVID-19. Больше всего зарегистрированных случаев в Черновицкой области (432) и в Киеве (416).

Всего, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Катерина Тищенко, УП
Темы: коронавирусИвано-Франковская областьМинздрав
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