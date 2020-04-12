Масштабні пожежі на Житомирщині: паліїв затримали

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Неділя, 12 квітня 2020, 10:29

Лісова охорона Базарського лісництва затримала двох чоловіків, які раніше підпалили траву на території Народицького спецлісгоспу, що спричинило масштабну пожежу, локалізувати яку вдалося лише за кілька днів.

Джерело: сайт ДСНС

Деталі:  За інформацією Державного агентства лісових ресурсів України, чоловіків затримали поблизу села Рубежівка Народицького району. Один з них палив поле, а інший – лісосмугу. Працівники лісництва викликали поліцію, яка задокументувала усі обставини правопорушення.

За інформацією правоохоронців, обидва чоловіки, 1991 та 1989 років народження, зізналися у ще одному підпалі в селі Гуто-Марятин, що поблизу Рубежівки. На них чекає притягнення до аміністративної відповідальності.

Передісторія: На території Народицького, Кліщівського та Базарського лісництв Народицького спецлісгоспу від минулої суботи близько 150 рятувальників та лісівників цілодобово гасять масштабну лісову пожежу, яку вдалося локалізувати тільки надвечір 9 квітня. Того ж дня на межі Житомирської та Київської областей через випалювання сухотрав’я палало село.

На допомогу в приборканні масштабних пожеж на півночі Житомирської області упродовж тижня були залучені пожежно-рятувальні підрозділи з інших областей та пожежна авіація ДСНС. Нею було здійснено 280 вильотів та скинуто в епіцентр вогняної стихії майже 1500 тонн води.

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Нагадаємо: У Чорнобильській зоні все ще горить трава.

Українська правда
Теми: пожежа Житомир ДСНС


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