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Масштабные пожары на Житомирщине: поджигателей задержали

Воскресенье, 12 апреля 2020, 10:29
Масштабные пожары на Житомирщине: поджигателей задержали

Лесная охрана Базарского лесничества задержала двух мужчин, которые ранее подожгли траву на территории Народичского спецлесхоза, что вызвало масштабный пожар, локализовать который удалось только через несколько дней.

Источник: сайт ГСЧС

Детали: По информации Государственного агентства лесных ресурсов Украины, мужчин задержали вблизи села Рубежовка Народичского района. Один из них жег поле, а другой - лесополосу. Работники лесничества вызвали полицию, которая задокументировала все обстоятельства правонарушения.

По информации правоохранителей, обое мужчин, 1991 и 1989 годов рождения, признались в еще одном поджоге в селе Гуто-Марятин, что вблизи Рубежовки. Их ждет привлечение к аминистративной ответственности.

Предыстория: На территории Народичского, Клищивского и Базарского лесничеств Народичского спецлесхоза с минувшей субботы около 150 спасателей и лесников круглосуточно тушат масштабный лесной пожар, который удалось локализовать только вечером 9 апреля. В тот же день на границе Житомирской и Киевской областей из-за выжигания сухотравья горело село.

На помощь в усмирении масштабных пожаров на севере Житомирской области на протяжении недели были привлечены пожарно-спасательные подразделения из других областей и пожарная авиация ГСЧС. Ею было осуществлено 280 вылетов и сброшено в эпицентр огненной стихии почти 1500 тонн воды.

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Напомним: В Чернобыльской зоне все еще горит трава.

Украинская правда
Темы: пожарЖитомирГСЧС
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