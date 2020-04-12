У Чорнобильській зоні все ще горить трава: гасять більше 300 чоловік

11 квітня рятувальники продовжували ліквідовувати пожежі на території Чорнобильської зони відчуження, де горить трав’яний настил.

Джерело: повідомлення Державної служби надзвичайних ситуацій

Деталі: Боротьба із вогнем триває на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

ДСНС

До гасіння залучено 312 чоловік та 83 одиниці техніки, із них 257 осіб – співробітники ДСНС.

Окрім того, 3 літака та 3 вертольоти скидають воду на місця горіння.

У ДСНС також зазначають, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У Чорнобильській зоні дози випромінювання не змінились.

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