У Чорнобильській зоні все ще горить трава: гасять більше 300 чоловік
Неділя, 12 квітня 2020, 01:22
11 квітня рятувальники продовжували ліквідовувати пожежі на території Чорнобильської зони відчуження, де горить трав’яний настил.
Джерело: повідомлення Державної служби надзвичайних ситуацій
Деталі: Боротьба із вогнем триває на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.
До гасіння залучено 312 чоловік та 83 одиниці техніки, із них 257 осіб – співробітники ДСНС.
Окрім того, 3 літака та 3 вертольоти скидають воду на місця горіння.
У ДСНС також зазначають, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
У Чорнобильській зоні дози випромінювання не змінились.
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Передісторія:
- З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".
- Станом на ранок 10 квітня, окремі зони пожежі мали місце у Денисовицькому, Котовському, Корогодському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.
- 10 квітня Центр ядерної безпеки повідомив, що повітря, забруднене пожежами в Чернобильській зоні, досягне Києва в п’ятницю, але небезпеки здоров'ю не несе.
Українська правда