У Чорнобильській зоні все ще горить трава: гасять більше 300 чоловік

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Неділя, 12 квітня 2020, 01:22

11 квітня рятувальники продовжували ліквідовувати пожежі на території Чорнобильської зони відчуження, де горить трав’яний настил. 

Джерело: повідомлення Державної служби надзвичайних ситуацій

Деталі: Боротьба із вогнем триває на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. 

 
ДСНС

До гасіння залучено 312 чоловік та 83 одиниці техніки, із них 257 осіб – співробітники ДСНС.

Окрім того, 3 літака та 3 вертольоти скидають воду на місця горіння.

У ДСНС також зазначають, що радіаційний фон у Києві та області знаходиться у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

У Чорнобильській зоні дози випромінювання не змінились. 

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Передісторія:

  • З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".
  • Станом на ранок 10 квітня, окремі зони пожежі мали місце у Денисовицькому, Котовському, Корогодському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.
  • 10 квітня Центр ядерної безпеки повідомив, що повітря, забруднене пожежами в Чернобильській зоні, досягне Києва в п’ятницю, але небезпеки здоров'ю не несе.

Українська правда
Теми: Чорнобиль пожежа


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