За добу коронавірус виявили у 26 дітей

Із 266 випадків коронавірусної хвороби, зареєстрованих за минулу добу, 26 – у дітей.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Деталі: Приріст підтверджених випадків порівняно з минулою добою становить 10%.

Всього минулої доби було виявлено 650 осіб з підозрюю на COVID-19, них 54 дитини.

За добу одужало 10 осіб, з них одна дитина. Крім того, зафіксовано 10 летальних випадків.

До апаратів штучної вентиляції легень за добу підключено 9 осіб, з них жодної дитини. Загалом станом на неділю на апаратах ШВЛ перебуває 54 особи, з них жодної дитини.

Ляшко також повідомив, що з 89 людей, які одужали від COVID-19 в Україні, 7 медпрацівників.

Він наголосив, що кількість випадків одужання вже другий день перевищує кількість померлих (83 особи).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби зареєстровано в Тернопільській області (35 осіб), Чернівецькій (23), Вінницькій (23), місті Києві (20), у Волинській та Запорізькій області – по 19 випадків.

Що передувало: За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

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