За сутки коронавирус обнаружили у 26 детей

Из 266 случаев коронавирусной болезни, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 – у детей.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Детали: Прирост подтвержденных случаев по сравнению с прошлыми сутками составляет 10%.

Всего за минувшие сутки было выявлено 650 человек с подозреваю на COVID-19, из них 54 ребенка.

За сутки выписаны 10 человек, из них один ребенок. Кроме того, зафиксировано 10 летальных случаев.

К аппаратам искусственной вентиляции легких за сутки подключено 9 человек, из них ни одного ребенка. Всего по состоянию на воскресенье на аппаратах ИВЛ находится 54 человека, из них ни одного ребенка.

Ляшко также сообщил, что из 89 человек, которые выздоровели от COVID-19 в Украине, 7 медработников.

Он отметил, что количество случаев выздоровления уже второй день превышает количество умерших (83 человека).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни зарегистрировано в Тернопольской области (35 человек), Черновицкой (23), Винницкой (23), Киеве (20), в Волынской и Запорожской области – по 19 случаев.

Что предшествовало: По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

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