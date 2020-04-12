У МОЗ запевняють, що на коронавірус тестують усіх людей із симптомами

Наразі на коронавірусну хворобу перевіряють усіх, хто має характерні для неї симптоми.

Джерело: заступник глави МОЗ, головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в неділю

Пряма мова: "Наразі на коронавірусну хворобу перевіряють усіх людей, хто має симптоми коронавірусної хвороби. Найкритичніші перші три симптоми – це висока температура, кашель і утруднене дихання. У цих людей 100% забирається матеріал для проведення дослідження в вірусологічній лабораторії.

Також забирається матеріал у людей контактних, людей хворих на коронавірусну хворобу і людей, які подорожували за межі України і мають симптоми коронавірусної хвороби".

Деталі: Головний санлікар також підтвердив, що на коронавірус перевіряють усіх померлих від пневмонії.

Ляшко також зазначив, що поки що система охорони здоров'я України справляється із навантаженням через COVID-19.

Він зазначив, що карантин був введений передчасно з метою попередити зростання кількості хворих, які захворіють одночасно.

Пряма мова: "Наразі запроваджені нами заходи, і карантин, і підготовка закладів охорони здоров'я, показує, що в такій динаміці, яка сьогодні є щодо кількості випадків коронавірусної хвороби, а також інших пневмоній вірусного і бактеріального генезу, дозволяє нам справлятися з навантаженням на систему охорони здоров'я".

Що передувало: 10 квітня Ляшко заявив, що усіх пацієнтів, у яких виявлено пневмонію, тестуватимуть на наявність коронавірусної хвороби.

За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

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