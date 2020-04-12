В Минздраве уверяют, что на коронавирус проверяют всех людей с симптомами

Сейчас на коронавирусную болезнь проверяют всех, кто имеет характерные для нее симптомы.

Источник: замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в воскресенье

Прямая речь: "Сейчас на коронавирусную болезнь проверяют всех людей, имеющих симптомы коронавирусной болезни. Самые критические первые три симптома – это высокая температура, кашель и затрудненное дыхание. У этих людей 100% забирается материал для проведения исследования в вирусологической лаборатории.

Также забирается материал у людей контактных, людей больных коронавирусной болезнью и людей, которые путешествовали за пределы Украины и имеют симптомы коронавирусной болезни".

Детали: Главный санврач также подтвердил, что на коронавирус проверяют всех умерших от пневмонии.

Ляшко также отметил, что пока система здравоохранения Украины справляется с нагрузкой из-за COVID-19.

Он отметил, что карантин был введен преждевременно с целью предупредить рост количества больных, которые заболеют одновременно.

Прямая речь: "Сейчас введенные нами меры, и карантин, и подготовка учреждений здравоохранения, показывает, что в такой динамике, которая сегодня есть по количеству случаев коронавирусной болезни, а также других пневмоний вирусного и бактериального генеза, позволяет нам справляться с нагрузкой на систему здравоохранения".

Что предшествовало: 10 апреля Ляшко заявил, что всех пациентов, у которых обнаружена пневмония, будут тестировать на наличие коронавирусной болезни.

По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

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