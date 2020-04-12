Коронавірус у Києві: за добу 20 хворих, серед них медик

За минулу добу в Києві виявили 20 випадків коронавірусу, з яких один – у медичного працівника.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Facebook

Дослівно: "Ще 20 киян захворіли на коронавірус за минулу добу. Всього в столиці вже 416 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, хто захворів за минулу добу – 5 жінок віком від 49 до 60 років і 15 чоловіків віком від 19 до 74 років.

До лікарень міста госпіталізували чотирьох пацієнтів. Інші лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів.

Що передувало: За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

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