Коронавирус в Киеве: за сутки 20 больных, в том числе медик

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:24

За прошедшие сутки в Киеве обнаружили 20 случаев коронавируса, из которых один – у медицинского работника.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Дословно: "Еще 20 киевлян заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Всего в столице уже 416 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19".

Детали: Среди заболевших за минувшие сутки – 5 женщин в возрасте от 49 до 60 лет и 15 мужчин в возрасте от 19 до 74 лет.

В больницы города госпитализировали четырех пациентов. Другие лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

Что предшествовало: По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус Виталий Кличко Киев


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