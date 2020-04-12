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Папа Римський у Великодній проповіді назвав епідемію найтемнішими часами

Неділя, 12 квітня 2020, 12:12
Папа Римський у Великодній проповіді назвав епідемію найтемнішими часами

Папа Римський Франциск з нагоди Великодня, який 12 квітня святкують християни західного обряду, виголосив проповідь.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Через пандемію Папа Римський скасував традиційну Великодню недільну месу на площі Святого Петра, на яку зазвичай збираються десятки тисяч людей.

Натомість голова римо-католицької церкви звертався до вірян із майже порожньої Базиліки святого Петра. Понтифік порівняв ситуацію з коронавірусом із часами, коли розіп’яли Ісуса Христа й назвав її найтемнішою годиною.

Пряма мова: "Вони (послідовники Христа – ред.), як і ми, мали перед своїми очима драму виживання, несподіваної трагедії, яка трапилася занадто раптово. Вони бачили смерть і вона обтяжувала їхні серця. Біль був змішаний зі страхом (за свої життя – ред.). Потім також був страх за майбутнє та за все, що потрібно відбудувати... Для них, як і для нас, це була найтемніша година".

Нагадаємо: Напередодні королева Великої Британії Єлизавета II звернулася до співвітчизників з пасхальним посланням.

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"Українська правда" у Threads

Теми: коронавіруссвяткуваннярелігіяепідемія
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