"Коронавірус нас не переможе" – королева Британії звернулася до нації

2224 перегляди
Субота, 11 квітня 2020, 23:48

Королева Великої Британії Єлизавета II звернулася до співвітчизників з пасхальним посланням.

Джерело: BBC News

Пряма мова: "Коронавірус нас не переможе!".

Деталі: Вона зазначила, що хоча для багатьох у цьому році святкування здаватиметься незвичним, "Великдень нам зараз потрібен як ніколи".

Королева виголосила своє звернення з Віндзорського палацу на тлі страшної епідемії, яка спалахнула у Британії та забрала майже 10 тисяч життів її жителів.

Вона нагадала британцям про великодню традицію запалювати свічки: "Здається, що свічки вміють знаходити спільну мову з будь-якою культурою і людьми всіх віросповідань і без таких. Їх запалюють на святкових тортах і на честь сімейних річниць, коли ми з радістю збираємося навколо джерела світла. Воно об'єднує нас".

Видання відзначило, що, наскільки відомо, це перше пасхальне послання королеви своєму народові.

BBC News проаналізувало промову Єлизавети II і пдійшло висновку, що воно містить два важливих меседжи:

- нинішній Великдень буде важким, але, дотримуючись соціальної дистанції, ми убезпечимо одне одного;

- загальне християнське послання надії і підбадьорення.

Читайте також: Епідемія у Британії, загиблих більше 900 другий день поспіль

Теми: коронавірус Британія Covid-2019 епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На Дніпропетровщині кількість хворих на Covid-19 зросла до 58 осіб 12 квітня 2020, 00:02
Москву закривають на в'їзд, з 15 квітня там введуть особливий режим 11 квітня 2020, 23:04
Двоє дітей заразилися коронавірусом на Одещині, в області вже 63 хворих 11 квітня 2020, 22:22
Усі новини
Головні новини
Ще 7 випадків коронавірусу в ЗСУ
Шмигаль представив команду з подолання наслідків епідемії
Зеленський: Розведення допомогло зменшити обстріли, готуємо нові ділянки
11 квітня. No time to die: В світі 100 тисяч загиблих, у США вірус у тюрмах, у Кореї браслети для порушників карантину
Усі новини
читай!

7 українських книжок, які можна "проковтнути" на карантині

експерти

Карантин повинен тривати, поки світ не знайде вакцини