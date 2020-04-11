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"Коронавірус нас не переможе" – королева Британії звернулася до нації

Субота, 11 квітня 2020, 23:48
Коронавірус нас не переможе – королева Британії звернулася до нації

Королева Великої Британії Єлизавета II звернулася до співвітчизників з пасхальним посланням.

Джерело: BBC News

Пряма мова: "Коронавірус нас не переможе!".

Деталі: Вона зазначила, що хоча для багатьох у цьому році святкування здаватиметься незвичним, "Великдень нам зараз потрібен як ніколи".

Королева виголосила своє звернення з Віндзорського палацу на тлі страшної епідемії, яка спалахнула у Британії та забрала майже 10 тисяч життів її жителів.

Вона нагадала британцям про великодню традицію запалювати свічки: "Здається, що свічки вміють знаходити спільну мову з будь-якою культурою і людьми всіх віросповідань і без таких. Їх запалюють на святкових тортах і на честь сімейних річниць, коли ми з радістю збираємося навколо джерела світла. Воно об'єднує нас".

Видання відзначило, що, наскільки відомо, це перше пасхальне послання королеви своєму народові.

BBC News проаналізувало промову Єлизавети II і пдійшло висновку, що воно містить два важливих меседжи:

- нинішній Великдень буде важким, але, дотримуючись соціальної дистанції, ми убезпечимо одне одного;

- загальне християнське послання надії і підбадьорення.

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Теми: коронавірусВелика БританіяCovid-2019епідемія
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