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Папа Римский в Пасхальной проповеди назвал эпидемию самыми темными временами

Воскресенье, 12 апреля 2020, 12:12
Папа Римский в Пасхальной проповеди назвал эпидемию самыми темными временами

Папа Римский Франциск по случаю Пасхи, которую 12 апреля празднуют христиане западного обряда, произнес проповедь.

Источник: "Радіо Свобода"

Детали: Из-за пандемии Папа Римский отменил традиционную Пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра, на которую обычно собираются десятки тысяч человек.

Глава римско-католической церкви обращался к верующим из почти пустой Базилики святого Петра. Понтифик сравнил ситуацию с коронавирусом с временами, когда распяли Иисуса Христа и назвал ее самыми темными временами.

Прямая речь: "Они (последователи Христа - ред.), как и мы, имели перед своими глазами драму выживания, неожиданной трагедии, которая случилась слишком внезапно. Они видели смерть и она тяготила их сердца. Боль была смешанной со страхом (за свои жизни - ред.). Затем также был страх за будущее и всего, что нужно восстановить... Для них, как и для нас, это были самые темные времена".

Напомним: Накануне королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием.

Темы: коронавируспразднованиярелигияэпидемия
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