Папа Римский в Пасхальной проповеди назвал эпидемию самыми темными временами

1124 просмотра
Воскресенье, 12 апреля 2020, 12:12

Папа Римский Франциск по случаю Пасхи, которую 12 апреля празднуют христиане западного обряда, произнес проповедь.

Источник: "Радіо Свобода"

Детали: Из-за пандемии Папа Римский отменил традиционную Пасхальную воскресную мессу на площади Святого Петра, на которую обычно собираются десятки тысяч человек.

Глава римско-католической церкви обращался к верующим из почти пустой Базилики святого Петра. Понтифик сравнил ситуацию с коронавирусом с временами, когда распяли Иисуса Христа и назвал ее самыми темными временами.

Прямая речь: "Они (последователи Христа - ред.), как и мы, имели перед своими глазами драму выживания, неожиданной трагедии, которая случилась слишком внезапно. Они видели смерть и она тяготила их сердца. Боль была смешанной со страхом (за свои жизни - ред.). Затем также был страх за будущее и всего, что нужно восстановить... Для них, как и для нас, это были самые темные времена".

Напомним: Накануне королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием.

Темы: коронавирус празднования религия эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Коронавирус: в России более 2 тысяч новых заражений и десятки смертей 12 апреля 2020, 12:00
Коронавирус в Киеве: за сутки 20 больных, в том числе медик 12 апреля 2020, 11:24
В Минздраве уверяют, что на коронавирус проверяют всех людей с симптомами 12 апреля 2020, 11:09
Все новости
Главные новости
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 266 новых больных
В Житомирской области обнаружили 20 новых больных COVID-19
Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ
Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии
Все новости
Лайфхаки

Как приготовить вкусный кофе дома: 6 рецептов и профессиональные секреты от барист

Образование

Как снимают телеуроки для школьников, и почему ошибки неизбежны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!