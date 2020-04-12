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У США понад 20 тисяч смертей від коронавірусу - більше, ніж в Італії

Неділя, 12 квітня 2020, 12:40
У США понад 20 тисяч смертей від коронавірусу - більше, ніж в Італії

Сполучені Штати у суботу випередили Італію та вийшли на перше місце у світі за загальною кількістю підтверджених випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times. 

Загальна кількість загиблих в суботу вдень склала 20 229 - при чому за останню добу зафіксовано новий максимум смертності: 2557 осіб.

Смертність у Сполучених Штатах на душу населення залишається нижчою, ніж в Італії. Деякі експерти запевняли, що географія та щільність населення поки що допомагали пом’якшити наслідки епідемії для США. 

В Італії від вірусу померли 19 468 людей - або 32 особи на 100 тисяч людей. У США кількість смертей складає 6 на 100 тисяч. 

Загальна кількість загиблих за останній тиждень у США зросла більш ніж удвічі, при чому останніми днями фіксують понад 2 тисячі загиблих за добу. 

За останніми даними в країні понад 530 тисяч підтверджених інфекцій. 

Президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни.

Читайте також: Випробування Трампом та вірусом: як епідемія змінює шанси на переобрання президента США.

Теми: СШАкоронавірусепідеміяCovid-2019Італія
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