У США понад 20 тисяч смертей від коронавірусу - більше, ніж в Італії

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Неділя, 12 квітня 2020, 12:40

Сполучені Штати у суботу випередили Італію та вийшли на перше місце у світі за загальною кількістю підтверджених випадків смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times. 

Загальна кількість загиблих в суботу вдень склала 20 229 - при чому за останню добу зафіксовано новий максимум смертності: 2557 осіб.

Смертність у Сполучених Штатах на душу населення залишається нижчою, ніж в Італії. Деякі експерти запевняли, що географія та щільність населення поки що допомагали пом’якшити наслідки епідемії для США. 

В Італії від вірусу померли 19 468 людей - або 32 особи на 100 тисяч людей. У США кількість смертей складає 6 на 100 тисяч. 

Загальна кількість загиблих за останній тиждень у США зросла більш ніж удвічі, при чому останніми днями фіксують понад 2 тисячі загиблих за добу. 

За останніми даними в країні понад 530 тисяч підтверджених інфекцій. 

Президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни.

Читайте також: Випробування Трампом та вірусом: як епідемія змінює шанси на переобрання президента США.

Теми: США коронавірус епідемія Covid-2019 Італія


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