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В США более 20 тысяч смертей от коронавируса - больше, чем в Италии

Воскресенье, 12 апреля 2020, 12:40
В США более 20 тысяч смертей от коронавируса - больше, чем в Италии

Соединенные Штаты в субботу опередили Италию и вышли на первое место в мире по общему количеству подтвержденных случаев смерти от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Общее количество погибших в субботу днем ​​составило 20 229 - причем за последние сутки зафиксирован новый максимум смертности: 2557 человек.

Смертность в Соединенных Штатах на душу населения остается ниже, чем в Италии. Некоторые эксперты уверяли, что география и плотность населения пока помогали смягчить последствия эпидемии для США.

В Италии от вируса умерли 19 468 человек - или 32 человека на 100 тысяч населения. В США количество смертей составляет 6 на 100 тысяч.

Общее количество погибших за последнюю неделю в США выросло более чем вдвое, причем в последние дни фиксируют более 2 тысяч погибших в сутки.

По последним данным в стране более 530 тысяч подтвержденных инфекций.

Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны.

Темы: СШАкоронавирусэпидемияCovid-2019Италия
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