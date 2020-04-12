В США более 20 тысяч смертей от коронавируса - больше, чем в Италии
Соединенные Штаты в субботу опередили Италию и вышли на первое место в мире по общему количеству подтвержденных случаев смерти от коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.
Общее количество погибших в субботу днем составило 20 229 - причем за последние сутки зафиксирован новый максимум смертности: 2557 человек.
Смертность в Соединенных Штатах на душу населения остается ниже, чем в Италии. Некоторые эксперты уверяли, что география и плотность населения пока помогали смягчить последствия эпидемии для США.
В Италии от вируса умерли 19 468 человек - или 32 человека на 100 тысяч населения. В США количество смертей составляет 6 на 100 тысяч.
Общее количество погибших за последнюю неделю в США выросло более чем вдвое, причем в последние дни фиксируют более 2 тысяч погибших в сутки.
По последним данным в стране более 530 тысяч подтвержденных инфекций.
Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны.