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У Києві "полюють" на порушників карантину з повітря

Неділя, 12 квітня 2020, 13:24
У Києві полюють на порушників карантину з повітря

Правоохоронці проводять у Києві профілактичні заходи для дотримання громадянами правил карантину.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно: "Патрулювання  правоохоронці провели в столиці на багатолюдних об’єктах.  За допомогою безпілотних літальних апаратів, на яких встановлені гучномовці, поліцейські закликали громадян дотримуватися карантинних обмежень".

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Деталі: Поліцейські Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки Нацполіції спільно зі співробітниками відділу поліції в річковому порту  "Київ" провели  профілактичний рейд на водних об’єктах Києва.  Співробітники відомства патрулювали територію Оболонської  набережної, Русанівської протоки і парку культури та відпочинку "Гідропарк".

Нагадаємо: За минулу добу в Києві виявили 20 випадків коронавірусу, з яких один – у медичного працівника.

Українська правда

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Теми: поліціякарантинкоронавірус
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