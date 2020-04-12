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В Киеве "охотятся" на нарушителей карантина с воздуха

Воскресенье, 12 апреля 2020, 13:24
В Киеве охотятся на нарушителей карантина с воздуха

Правоохранители проводят в Киеве профилактические меры для соблюдения гражданами правил карантина.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно: "Патрулирование правоохранители провели в столице на многолюдных объектах. С помощью беспилотных летательных аппаратов, на которых установлены громкоговорители, полицейские призвали граждан соблюдать карантин".

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Детали: Полицейские Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки Нацполиции совместно с сотрудниками отдела полиции в речном порту "Киев" провели профилактический рейд на водных объектах Киева. Сотрудники ведомства патрулировали территорию Оболонской набережной, Русановского пролива и парка культуры и отдыха "Гидропарк".

Напомним: За минувшие сутки в Киеве обнаружили 20 случаев коронавируса, из которых один - у медицинского работника.

Украинская правда
Темы: полициякарантинкоронавирус
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