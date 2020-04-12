На Одещині перший летальний випадок від Covid-19 - померла жінка

В Одеській області зафіксували першу смерть від коронавірусної інфекції.

Джерело: пост голови Одеської ОДА Максима Куцого у Facebook

Пряма мова: "Пішла з життя пацієнтка 1959 року народження у Подільську. Висловлюю свої глибокі співчуття близьким та рідним. Вірус наступає".

Деталі: За словами Куцого, це перший летальний випадок пацієнта із коронавірусом в області.

Як вдалося з’ясувати журанлістам "Радіо Свобода", жінка була однією з чотирьох пацієнток із COVID-19, що були підтверджені протягом минулої доби. Всі вони проживають в місті Подільськ Одеської області – це жінки віком від 38 до 65 років. У тому ж місті COVID-19 підтвердили у трьох медичних працівників.

Нагадаємо: В Одеській області зафіксували 10 нових хворих на Covid-19, серед них – двоє малолітніх дітей.