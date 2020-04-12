В Одесской области первый летальный случай от Covid-19 - умерла женщина

В Одесской области зафиксировали первую смерть от коронавирусной инфекции.

Источник: пост главы Одесской ОГА Максима Куцого в Facebook

Прямая речь: "Ушла из жизни пациентка 1959 года в Подольске. Выражаю свои глубокие соболезнования близким и родным. Вирус наступает".

Детали: По словам Куцого, это первый летальный случай пациента с коронавирусом в области.

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Детали: Как удалось выяснить журанлистам "Радио Свобода", женщина была одной из четырех пациенток с COVID-19, которые были подтверждены за прошедшие сутки. Все они проживают в городе Подольск Одесской области - это женщины в возрасте от 38 до 65 лет. В том же городе COVID-19 подтвердили в трех медицинских работников.

Напомним: в Одесской области зафиксировали 10 новых больных Covid-19, среди них - двое малолетних детей.