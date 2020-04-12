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Вербна неділя в карантин: у Рівному біля собору зібрався натовп

Неділя, 12 квітня 2020, 20:50
Вербна неділя в карантин: у Рівному біля собору зібрався натовп
ЧаРівне

У центрі Рівного в Свято-Воскресенському соборі (УПЦ МП), попри карантин, у Вербну неділю провели масове богослужіння.

Джерело: ЧаРівне.info, журналіст Олексій Бухало у Facebook, "Волинські новини"

 
ЧаРівне
 

Деталі: Рівненське видання "ЧаРівне" опублікувало фото, з яких видно, що на службу прийшло багато людей, які не дотримуються соціальної дистанції.

Видання зазначає, що чимало вірян стояли без масок або з приспущеними на обличчі масками.

Раніше місцевий журналіст Олексій Бухало опублікував відео, як у суботу ввечері у Свято-Воскресенському соборі також провели масове богослужіння і освячення верби.

Разом з тим, видання "Волинські новини" повідомляє, що у Соборі Всіх Святих Землі Волинської (УПЦ МП), як і в більшості храмів в Луцьку, богослужіння на Вербну неділю відбулося, і соціальна дистанція дотримувалася не завжди. Водночас, як видно з фото, більшість віруючих вдягнули маски.

 

Що передувало: Раніше повідомлялося, що 12 квітня у Вербну неділю натовп зібрався також біля храмів у Чернівцях.

Українська правда

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