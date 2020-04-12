Область-лідер з коронавірусу у Вербну неділю: біля храмів у Чернівцях натовпи
За останніми даними, Буковина суттєво випереджає інші регіони по кількості хворих на Covid-19, проте 12 квітня у Вербну неділю біля храмів у Чернівцях досить людно, а поліція лише спостерігає за цим.
Джерело: фоторепортаж інформагентства "АСС"
Через розповсюдження коронавірусу у Чернівецькій області цими вихідними діє особливий режим – громадян наполегливо попросили залишатись вдома, закрили всі заклади, навіть продуктові магазини та АЗС. Проте не всі люди дотримуються карантину, наприклад парафіяни деяких православних церков все ж вирішили освятити вербу у храмах. При цьому постановою визначена максимальна кількість вірян, які можуть одночасно перебувати у храмі. Це до 10 осіб разом із священнослужителями.
Як видно на фото, біля одного з храмів зібралася велика кількість людей. Правоохоронці присутні неподалік, але не втручаються.
Деталі: У той же час, за останню добу у Чернівецькій області було зафіксовано 23 нових випадки короновірусної хвороби. А 5 із них – у місті Чернівці, пише Чернівецька обласна державна адміністрація у Facebook.
Нагадаємо:
- Через дуже швидке розповсюдження коронавірусу цими вихідними у Чернівецькій області запровадили особливий режим.
- За останніми даними у Чернівецькій області зафіксовано 432 випадки Covid-19, всього по Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби.