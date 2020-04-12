Вербное воскресенье в карантин: в Ровно возле собора собралась толпа

В центре Ровно в Свято-Воскресенском соборе (УПЦ МП), несмотря на карантин, в Вербное воскресенье провели массовое богослужение.

Источник: ЧаРівне.info, журналист Алексей Бухало в Facebook, "Волынские новости"

ЧаРівне

Детали: Ровенское издание "ЧаРівне" опубликовало фото, на которых видно, что на службу пришло много людей, которые не придерживаются социальной дистанции.

Издание отмечает, что многие верующих стояли без масок или приспущенными на лице масками.

Ранее местный журналист Алексей Бухало опубликовал видео, как в субботу вечером в Свято-Воскресенском соборе также провели массовое богослужение и освящение вербы.

Вместе с тем, издание "Волынские новости" сообщает, что в Соборе Всех Святых Земли Волынской (УПЦ МП), как и в большинстве храмов в Луцке, богослужение в Вербное воскресенье прошло, и социальная дистанция соблюдалась не всегда. В то же время, как видно из фото, большинство верующих надели маски.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что 12 апреля в Вербное воскресенье толпа собралась также возле храмов в Черновцах.