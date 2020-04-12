МОЗ показав динаміку COVID-19 по областях

9103 перегляди
Неділя, 12 квітня 2020, 22:37

Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області та місті Києві.

Джерело: динаміка захворювання на COVID-19 в Україні по областях, опублікована МОЗ у неділю ввечері

Натисніть для збільшення
Натисніть для збільшення

Дослівно: "Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків).

Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 з самого початку епідемії. На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок).

Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області".

Довідка: За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда
Теми: коронавірус МОЗ


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Епідемія в Італії: вперше за останні тижні менше 500 загиблих за добу 12 квітня 2020, 22:04
У районі на Тернопільщині коронавірус виявили в 41 медика 12 квітня 2020, 21:16
У працівниці Закарпатської ОДА виявили коронавірус 12 квітня 2020, 17:42
Усі новини
Головні новини
МОЗ підрахував, скільки усього українців можуть заразитися коронавірусом
12 квітня. No time to die: У США оголосили  режим стихійного лиха, Москву закрили, Єрусалим розмежували
Коронавірус в Україні: за добу виявили 266 нових хворих
У Житомирській області виявили 20 нових хворих на COVID-19
Усі новини
дослідження

Як довго коронавірус живе на медичних масках, банкнотах та одязі

Фото

Оптичні ілюзії, від яких може поламатися мозок