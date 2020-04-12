МОЗ показав динаміку COVID-19 по областях

Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області та місті Києві.

Джерело: динаміка захворювання на COVID-19 в Україні по областях, опублікована МОЗ у неділю ввечері

Натисніть для збільшення

Дослівно: "Станом на 12 квітня найбільш стрімке поширення коронавірусної хвороби зафіксовано у Чернівецькій області (432 випадки) та місті Києві (416 випадків).

Ці регіони є лідерами з кількості випадків COVID-19 з самого початку епідемії. На третьому місці – Івано-Франківська область (291 випадок).

Найменшу кількість випадків зафіксовано в Миколаївській (2), Луганській (3) та Чернігівській (9) областях. Найдовше зараження були відсутні саме у Миколаївській області".

Довідка: За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі