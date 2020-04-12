Минздрав показал динамику COVID-19 по областях

По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области и Киеве.

Источник: динамика заболевания COVID-19 в Украине по областям, опубликованная Минздравом в воскресенье вечером

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Дословно: "По состоянию на 12 апреля наиболее стремительное распространение коронавирусной болезни зафиксировано в Черновицкой области (432 случая) и Киеве (416 случаев).

Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии. На третьем месте – Ивано-Франковская область (291 случай).

Наименьшее количество случаев зафиксировано в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях. Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области".

Справка: По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

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