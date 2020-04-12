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За добу в райцентрі на Вінничині коронавірус виявили у 26 медиків

Неділя, 12 квітня 2020, 23:27
Калинівська ЦРЛ
"Калинівка city"

Станом на ранок 12 квітня, у Вінницькій області коронавірус виявлено у 64 медпрацівників, з яких 27 – у Калинівському районі.

Джерело: вінницьке видання "Вежа", Калинівська РДА, "Калинівка city"

Деталі: Голова Вінницької ОДА Владислав Скальський на брифінгу повідомив, що станом на 12 квітня в області виявлено 174 випадки коронавірусу, в тому числі 64 випадки – серед медпрацівників різного рівня.

Водночас Калинівська РДА повідомляє, що коронавірус виявлено у 30 осіб в районі, в тому числі 26 медпрацівників. Зазначається, що серед медичного персоналу інфекційного відділення не підтверджено жодного випадку.

Як повідомляє місцеве видання "Калинівка city", коронавірус у 26 медичних працівників з Калинівки виявили лише за останню добу.

Аналізи у медиків відібрали після того, як у Калинівській ЦРЛ на коронавірусну хворобу захворів лікар.

Таким чином станом на 12 квітня у 27 медпрацівників з Калинівки виявили коронавірус.

Довідка: За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Вінницька областькоронавірус
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