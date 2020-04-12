За сутки в райцентре Винницкой области коронавирус обнаружили у 26 медиков

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 23:27
Калиновская ЦРБ
"Калинівка city"

По состоянию на утро 12 апреля, в Винницкой области коронавирус обнаружен у 64 медработников, из которых 27 – в Калиновском районе.

Источник: винницкое издание "Вежа", Калиновская РГА, "Калинівка city"

Детали: Председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский на брифинге сообщил, что по состоянию на 12 апреля в области выявлено 174 случая коронавируса, в том числе 64 случая – среди медработников разного уровня.

В то же время Калиновская РГА сообщает, что коронавирус обнаружен у 30 человек в районе, в том числе 26 медработников. Отмечается, что среди медицинского персонала инфекционного отделения не подтверждено ни одного случая.

Как сообщает местное издание "Калиновка city", коронавирус у 26 медицинских работников из Калиновки обнаружили только за последние сутки.

Анализы у медиков отобрали после того, как в Калиновской ЦРБ коронавирусной болезнью заболел врач.

Таким образом, по состоянию на 12 апреля у 27 медработников из Калиновки обнаружили коронавирус.

Справка: По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Винницкая область коронавирус


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