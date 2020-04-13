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Більше 10% екіпажу американського авіаносця захворіли на коронавірус

Понеділок, 13 квітня 2020, 00:30
Більше 10% екіпажу американського авіаносця захворіли на коронавірус

На американському авіаносці "Теодор Рузвельт" коронавірус підтвердили у 550 членів екіпажу.

Джерело: AFP

Деталі: Всього на борту, де знаходиться 4800 американських військових, протестували 92% особового складу. У 3673 осіб результати тестування на COVID-19 виявились негативними. Про це повідомив представник Військово-морських сил США. 

Тих, у кого хвороба не підтвердилась, перемістили у готелі та казарми на Гуамі. 

Водночас спалах хвороби на судні призвів до відставки виконувача обов’язків міністра ВМС Томаса Модлі. 

Що передувало: Капітан американського авіаносця "Теодор Рузвельт" Брет Крозьєр заявив, що корабель опинився в жахливій ситуації на острові Гуам через СOVID-19, оскільки вірус швидко поширюється серед 4000 членів екіпажу, і закликав командування ВМС США врятувати моряків.

2 квітня США заявили, що евакуюють майже 3000 моряків на борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт", де поширився коронавірус.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: коронавірусСША
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