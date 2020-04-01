СOVID-19 на американському авіаносці: капітан закликав врятувати моряків

Капітан американського авіаносця "Теодор Рузвельт" Брет Крозьєр заявив, що корабель опинився в жахливій ситуації на острові Гуам через СOVID-19, оскільки вірус швидко поширюється серед 4000 членів екіпажу, і закликав командування ВМС США врятувати моряків.

Джерело: лист капітана, Reuters

Пряма мова: "Якщо виникне потреба, то "Теодор Рузвельт" збере всіх моряків і вирушить у бій з супротивником, який наважиться кинути виклик США чи нашим союзникам.

Однак ми не воюємо, і тому не можемо дозволити жодному моряку загинути внаслідок цієї пандемії без потреби. Зараз необхідні рішучі дії для того, щоб запобігти трагічним наслідкам.

Утримання понад 4000 молодих чоловіків і жінок на борту "Теодора Рузвельта" – це зайвий ризик.

Є проблеми, пов'язані із забезпеченням індивідуального житла для нашої бригади. Це потребує політичного рішення, але це правильна річ. Ми не на війні. Морякам не потрібно вмирати. Якщо ми не будемо діяти зараз, ми не зможемо належним чином подбати про наш найнадійніший актив – наших моряків".

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew.



The ship's captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship.



Here is the actual letter...https://t.co/RtiRkgCwCy — COVID19 Perspective (@covidperspectiv) April 1, 2020

Деталі: За словами капітана, єдиний ефективний метод збереження здоров'я людей – це повна ізоляція упродовж 14 і більше днів, але через властиві авіаносцю обмеження на кораблі немає достатньо місця для ізоляції, тому поширення захворювання триває і прискорюється.

Він додав, що наразі всі моряки на борту повинні вважатися "близькими контактами" хворих.

За словами капітана, те середовище, у якому перебувають моряки, сприяє поширенню хвороби, адже екіпаж судна перебуває в обмеженому просторі, має спільні робочі місця і комп’ютери, спільно вживає їжу і виконує обов’язкові завдання по вахті, які вимагають постійного тісного контакту людей.

Капітан додав, що наразі на кораблі вживають заходи для перешкоджання поширенню вірусу, як то частіше прибирання і намагання дотримуватися соціальної дистанції, але так вони зможуть лише уповільнити поширення COVID-19, а не знищити його.

Крозьєр навів приклад круїзного судна "Діамантова принцеса", де коронавірус швидко поширювався попри наявність великого відсотка індивідуального та розділеного житла. На "Теодорі Рузвельті", за словами капітана, таких умов немає, тож кількість хворих тільки зростатиме.

Крозьєр переконаний, що для того, щоб врятувати моряків, треба щоб кожен на борту був гарантовано захищений від вірусів, а суднове середовище – дезінфіковане.

Для цього він просить зняти з авіаносця на 2-тижневу ізоляцію переважну більшість особового складу і залишити на борту лише 10% екіпажу.

За даними Reuters, отриманими від американських чиновників на умовах анонімності, на борту корабля близько 80 моряків мають позитивний тест на коронавірус. Водночас зазначається, що кількість хворих може зрости, коли тестування пройде весь екіпаж корабля.

ВМС США відмовилися повідомити виданню, скільки саме людей на борту "Теодора Рузвельта" наразі заражені COVID-19.

Повідомляється, що авіаносець був у Тихому океані, коли тиждень тому ВМС повідомили про перший випадок коронавірусу. З того часу корабель зайшов у порт в Гуамі в західній частині Тихого океану.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив 31 березня, що евакуація з авіаносця не на часі, але додав, що він не прочитав листа детально.

Виконуючий обов'язки секретаря ВМС США Томас Модлі заявив, що ВМС працює над тим, щоб вивезти моряків з корабля в Гуамі. Він уточнив, що у Гуамі не вистачає ліжок, і ВМФ ведуть переговори з місцевою владою про використання готелів та встановлення наметів.

Модлі додав, що не погоджується з командиром авіаносця, і ВМС вживають заходів "дуже методично", бо це не "круїзний лайнер, на кораблі є озброєння і літаки".

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