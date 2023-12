СOVID-19 на американському авіаносці: капітан закликав врятувати моряків

Капітан американського авіаносця "Теодор Рузвельт" Брет Крозьєр заявив, що корабель опинився в жахливій ситуації на острові Гуам через СOVID-19, оскільки вірус швидко поширюється серед 4000 членів екіпажу, і закликав командування ВМС США врятувати моряків.

Джерело: лист капітана, Reuters

Пряма мова: "Якщо виникне потреба, то "Теодор Рузвельт" збере всіх моряків і вирушить у бій з супротивником, який наважиться кинути виклик США чи нашим союзникам.

Однак ми не воюємо, і тому не можемо дозволити жодному моряку загинути внаслідок цієї пандемії без потреби. Зараз необхідні рішучі дії для того, щоб запобігти трагічним наслідкам.

Утримання понад 4000 молодих чоловіків і жінок на борту "Теодора Рузвельта" – це зайвий ризик.

Є проблеми, пов'язані із забезпеченням індивідуального житла для нашої бригади. Це потребує політичного рішення, але це правильна річ. Ми не на війні. Морякам не потрібно вмирати. Якщо ми не будемо діяти зараз, ми не зможемо належним чином подбати про наш найнадійніший актив – наших моряків".

The US aircraft carrier Theodore Roosevelt is in a dire situation in Guam. The virus is spreading rapidly among its 4,000 crew.



The ship's captain wrote a bombshell letter to superiors, begging to get sailors off the ship.



Here is the actual letter...https://t.co/RtiRkgCwCy