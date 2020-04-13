Более 10% экипажа американского авианосца заболели коронавирусом

643 просмотра
Понедельник, 13 апреля 2020, 00:30

На американском авианосце "Теодор Рузвельт" коронавирус подтвердили у 550 членов экипажа.

Источник: AFP

Детали: Всего на борту, где находится 4800 американских военных, протестовали 92% личного состава. У 3673 человек результаты тестирования на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил США.

Тех, у кого болезнь не подтвердилась, переместили в гостиницы и казармы на Гуаме.

В то же время вспышка болезни на судне привела к отставке исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

Что предшествовало: Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Брет Крозьер заявил, что корабль оказался в ужасной ситуации на острове Гуам из-за СOVID-19, поскольку вирус быстро распространяется среди 4000 членов экипажа, и призвал командование ВМС США спасти моряков.

2 апреля США заявили, что эвакуируют около 3000 моряков на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт", где распространился коронавирус.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирус США


powered by lun.ua
Материалы по теме
За сутки в райцентре Винницкой области коронавирус обнаружили у 26 медиков 12 апреля 2020, 23:27
Минздрав показал динамику COVID-19 по областях 12 апреля 2020, 22:37
Эпидемия в Италии: впервые за последние недели менее 500 погибших за сутки 12 апреля 2020, 22:04
Все новости
Главные новости
Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом
12 апреля. No time to die: В США объявлен режим стихийного бедствия, Москву закрыли, Иерусалим разграничили
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 266 новых больных
В Житомирской области обнаружили 20 новых больных COVID-19
Все новости
медиа

41 сайт для поиска бесплатных фотографий, которые вы точно захотите использовать

Образование

Как снимают телеуроки для школьников, и почему ошибки неизбежны

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!