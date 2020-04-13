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Более 10% экипажа американского авианосца заболели коронавирусом

Понедельник, 13 апреля 2020, 00:30
Более 10% экипажа американского авианосца заболели коронавирусом

На американском авианосце "Теодор Рузвельт" коронавирус подтвердили у 550 членов экипажа.

Источник: AFP

Детали: Всего на борту, где находится 4800 американских военных, протестовали 92% личного состава. У 3673 человек результаты тестирования на COVID-19 оказались отрицательными. Об этом сообщил представитель Военно-морских сил США.

Тех, у кого болезнь не подтвердилась, переместили в гостиницы и казармы на Гуаме.

В то же время вспышка болезни на судне привела к отставке исполняющего обязанности министра ВМС Томаса Модли.

Что предшествовало: Капитан американского авианосца "Теодор Рузвельт" Брет Крозьер заявил, что корабль оказался в ужасной ситуации на острове Гуам из-за СOVID-19, поскольку вирус быстро распространяется среди 4000 членов экипажа, и призвал командование ВМС США спасти моряков.

2 апреля США заявили, что эвакуируют около 3000 моряков на борту американского авианосца "Теодор Рузвельт", где распространился коронавирус.

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Украинская правда

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Темы: коронавирусСША
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